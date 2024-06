O parohie din Alba a dat in judecata Inspectoratul Judetean de Politie. Care a fost motivul procesului si cum s-a terminat

O parohie din Alba a dat in judecata Inspectoratul Judetean de Politie. Motivul este descris in motivarea Judecatoriei Campeni, care a judecat cazul.In data de 23 mai 2024, magistratii din Campeni au dat o decizie, iar recent aceasta a devenit publica.Motivul pentru care Parohia Baia de Aries a dat in judecata Inspectoratul Judetean de Politie Alba este un proces verbal. Mai exact o amenda data de catre politisti parohiei.Amenda a fost data pe 13 iunie 2023. Cu cateva zile inainte ... citește toată știrea