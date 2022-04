O primarie din Alba a cumparat 97 de abonamente si 30 de telefoane mobile pentru 17 angajati

Primaria comunei Sibot din Alba se remarca prin ingeniozitatea cu care cheltuie ilegal banii publici. Peste 770.000 de lei este prejudiciul constatat de Camera de Conturi in urma verificarilor realizate anul trecut. Inspectorii care au verificat cheltuielile institutiei au constatat ca in perioada februarie-aprilie 2020 au fost incheiate un numar de 6 contracte de telefonie mobila pentru un numar de 97 abonamente, in conditiile in care institutia are doar 17 angajati. De asemenea, au fost ... citeste toata stirea