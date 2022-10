O racheta a cazut aproape de Ambasada Romaniei din Kiev. Ce spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu

Una dintre rachete rusesti lansate in Kiev a lovit la 850 de metri de Ambasada Romaniei in Ucraina, a anuntat ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Acesta spune, intr-o postare pe Twitter, ca personalul este in siguranta."Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei impotriva obiectivelor civile din centrul Kievului si alte orase din Ucraina, in incalcarea flagranta a dreptului umanitar international, care a dus la pierderea de vieti omenesti.Ma bucur ca personalul Ambasadei Romaniei ... citeste toata stirea