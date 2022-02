O romanca de 37 de ani, la a opta nastere prin cezariana. Primii sapte copii au fost nascuti in Italia

O femeie in varsta de 37 de ani a nascut opt copii, toti prin operatii de cezariana, ultima interventie chirurgicala fiind efectuata cu succes la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia. Mamica este foarte bine, la fel si fetita sa, care a primit nota 10 la nastere si a cantarit 2,8 kilograme, transmit reprezentantii unitatii medicale, intr-un comunicat de presa. "Femeia a nascut primii 7 copii in Italia, unde a trait si de unde a revenit acasa, in comuna Razboieni, judetul Alba. Prin ... citeste toata stirea