O soferita din Alba care a ranit un batran intr-un accident rutier a scapat de condamnare. Ce s-a intamplat in timpul procesului

O tanara care a provocat un accident rutier in urma cu mai multi ani, in Petresti, a scapat de dosarul penal si de judecata. Dosarul s-a aflat in atentia magistratilor Judecatoriei Sebes. Este vorba despre un accident rutier, in care un barbat de 71 de ani ( la data producerii accidentului) a fost grav ranit la un picior.S-a inatmplat in data de 10 ianuarie 2019, in jurul orei 21.30, pe strada 1 Mai.Barbatul de 71 de ani a oprit masina pe care o conducea, pe marginea drumului, langa casa in ... citește toată știrea