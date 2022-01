O treime dintre elevii din Alba Iulia vor primi burse in 2022. Suma se ridica la aproape 5 milioane de lei

O treime dintre elevii din clasele V-XII din municipiul Alba Iulia vor primi burse in anul 2022. Un proiect de hotarare in acest sens va fi adoptat de Consiliul Local. Astfel, numarul si cuantumul burselor care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Alba Iulia ar urma sa creasca la cea mai mare valoare acordata vreodata in municipiul resedinta de judet. Pe ordinea de zi a Sedintei ordinare a Consiliului local din data de 27 ianuarie 2022 se afla proiectul de hotarare ... citeste toata stirea