Obiceiul "Pastenilor" in localitatea Vinerea. Painea si vinul, duse la Biserica, pentru a fi pregatite pentru Noaptea de Inviere

Obiceiul "Pastenilor", eveniment care a avut loc miercuri la Cugir, a continuat in aceasta dimineata in localitatea Vinerea, din judetul Alba.Ceremonia dedicata "pastenilor" are loc in Joia Mare, obiceiul luand nastere chiar in aceasta localitate, in anul 1948, la initiativa parintelui paroh de la aceea vreme, Ioan Sabau.In acest an, au fost prezenti un numar de 30 de "pasteni" din localitatea Vinerea, care se vor ocupa de pregatirea si apoi a impartirea Sfintelor "Pasti" pentru intreaga ... citeste toata stirea