OBICEIURI SI TRADIEsII/Desingerul Georgiana Iordache : Traditia de a imbraca haine noi de Paste simbolizeaza Invierea si renasterea spirituala

Traditia de a imbraca haine noi de Paste simbolizeaza Invierea si renasterea spirituala asociata cu aceasta sarbatoare, spune designerul Georgiana Iordache, care considera ca acest obicei nu doar ca nu se va estompa, ci va lua amploare si se va actualiza an de an, odata cu tendintele din lumea modei.Pastele este o sarbatoare care ne vorbeste despre sacrificiu, iubire si, in acelasi timp, despre innoirea fiintei, a spiritului. Pe de alta parte, inca din vechime, oamenii obisnuiesc sa isi ... citește toată știrea