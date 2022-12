OFICIAL: Cum se acorda banii pentru naveta elevilor. Termenele pentru plata in avans. Procedura pentru scoli si sumele forfetare

Ordinul ministrului Educatiei privind modalitatea de acordare si de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt scolarizati in alta localitate decat localitatea de domiciliu, adica banii pentru naveta elevilor, a fost publicat in Monitorul Oficial. Este vorba despre sume majorate.Potrivit actului normativ, pentru luna decembrie 2022, sumele forfetare se vor acorda in perioada 12aEuro"16 decembrie 2022, pe baza cererilor scrise din partea elevilor.De asemenea, pana in 15 decembrie ... citeste toata stirea