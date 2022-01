OPC: Sintagma "microbiologic pura" de pe sticla de apa minerala este inselatoare. Ce a hotarat instanta

Un supermarket din Alba Iulia a fost amendat de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului pentru sintagma "microbiologic pura" de pe sticlele de apa minerala ale unui anumit producator. Amenda a fost aplicata pe data de 6 iulie 2021, in urma unui control la magazinul Penny din Alba Iulia. Societatea a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei (3.500 lei posibilitate de plata in 15 zile), fiind formulata si propunerea de emitere a unei decizii de incetare a ... citeste toata stirea