OPERAEsIUNEA "FOCUS ON THE ROAD", IN JUDEEsUL ALBA

Politistii din Alba desfasoara activitati in cadrul Operatiunii "FOCUS ON THE ROAD".In perioada 7 - 13 octombrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din judetul Alba actioneaza in cadrul operatiunii europene "Focus on the road", inscrisa in Programul Operatiunilor Europene al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).Obiectivul principal al actiunii este depistarea si sanctionarea abaterilor la regimul rutier de natura a distrage atentia de la conducere, pentru prevenirea ... citește toată știrea