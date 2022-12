Operatiunea "Trandafirul". Stergerea urmelor crimelor de la Timisoara: 43 de cadavre sunt arse la Crematoriul "Cenusa" din Bucuresti

In aceste zile, sunt comemorate evenimentele si eroii Revolutiei Romane, din Decembrie 1989, mai ales ales la Timisoara, acolo s-a aprins fitilul.In perioada 18 - 20 decembrie 1989, are loc la Timisoara si Bucuresti, asa numita "Operatiunea Trandafirul" sau Vama.In noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 s-a pus in aplicare "Operatiunea Trandafirul", prin care oamenii ucisi de armata pe 17 decembrie sa fie luati din Morga Spitalului Judetean.Un numar de 43 de cadavre, ale celor impuscati mortal ... citeste toata stirea