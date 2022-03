Opt kilograme de cannabis, confiscate de politisti de la BCCO Alba Iulia. Doi tineri din Cluj, arestati preventiv

Doi tineri din Cluj au fost arestati preventiv la Alba Iulia pentru trafic international de droguri. Au fost prinsi cu un colet cu cannabis trimis din Spania. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat, miercuri, doua perchezitii domiciliare, in judetul Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc si introducerea in tara de droguri de risc. Din primele cercetari a ... citeste toata stirea