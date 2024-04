Ordin de protectie doar pe hartie: Un barbat din Cugir si-a talharit fosta iubita. Nu avea voie sa se apropie de ea

Ordinele de protectie de multe ori sunt incalcate de catre barbatii agresivi. In lipsa unor masuri reale de protectie, precum bratarile electronice de monitorizare, femeile abuzate sunt in continuare in pericol.Acest fapt este demonstrat de un caz intamplat joi, 25 aprilie la Cugir. Un barbat de 30 de ani care era obligat sa respecte un ordin de protectie nu a facut acest lucru.Cazul a fost comunicat de reprezentatii IPJ Alba, in buletinul de presa din 26 aprilie.Barbatul in varsta de 30 ... citește toată știrea