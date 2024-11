Ordin de protectie emis in cazul unei femei din Noslac, victima a violentei domestice

In seara de 4 noiembrie 2024, la ora 23.45, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au intervenit in urma unei sesizari conform careia o femeie din comuna Noslac ar fi fost agresata de sotul ei.Primele cercetari ale politistilor au indicat ca barbatul, in varsta de 51 de ani, ar fi comis agresiunea pe fondul ... citește toată știrea