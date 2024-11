Ordin de protectie emis la Aiud : Femeie din Ciumbrud, agresata si amenintata de sot in urma unui conflict

La data de 2 noiembrie 2024, in jurul orei 20.00, politistii din municipiul Aiud au fost sesizati de o femeie de 40 de ani, din localitatea Ciumbrud, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni.Din primele verificari ale politistilor, s-a constatat ca, in aceeasi zi, femeia ar fi fost agresata fizic de sotul ei, un barbat de 46 de ani, in locuinta lor din Ciumbrud, ... citește toată știrea