Ordin de protectie provizoriu emis impotriva unui barbat din Vintu de Jos, dupa agresarea sotiei sale

La data de 4 noiembrie 2024, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au intervenit intr-un caz de violenta in familie, dupa ce s-au sesizat, din oficiu, ca o femeie din comuna Vintu de Jos ar fi fost agresata de sotul ei.Potrivit primelor cercetari, in seara zilei de 31 octombrie, barbatul, in varsta de 38 de ani, si-ar fi lovit ... citește toată știrea