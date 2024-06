Ordin de protectie provizoriu si dosar penal pentru violare de domiciliu si hartuire fata de un barbat din Alba

La data de 4 iunie 2024, politistii Postului de Politie Galda de Jos au fost sesizati de catre o femeie de 26 de ani, din comuna, cu privire la faptul ca fostul sau concubin o urmareste si a patruns, fara acordul sau, in curtea locuintei sale.Din primele cercetari efectuat de politisti, a rezultat ca, in ultimele 3 saptamani, barbatul, in varsta de 31 de ani, din Alba Iulia, ar ... citește toată știrea