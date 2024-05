Ordin de protectie provizoriu si dosar penal, pentru violenta in familie

La data de 16 mai 2024, in jurul orei 18.40, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 47 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de 16 mai, in timp ce se ... citește toată știrea