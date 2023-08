Politistii din Campeni, au emis un ordin de protectie provizoriu si au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat in varsta de 43 ani din localitate.Barbatul este invinuit ca, si-ar fi agresat fosta iubita, pe fondul consumului de alcool.In seara zilei de 26 august 2023, in jurul orei 21.40, politistii din Campeni au fost sesizati, de catre o femeie, in varsta de 34 de ani, din Campeni, judetul Alba, cu privire la faptul ca a fost amenintata si agresata de ... citeste toata stirea