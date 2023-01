Ordin de protectie provizoriu si dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat din Turda. Si-a agresat concubina distrugandu-i telefonul mobil

Politistii din Aiud, au emis un ordin de protectie provizoriu si au deschis un dosar penal pentru violenta in familie si distrugere, pe numele unui barbat in varsta de 44 de ani din Turda.Barbatul este acuzat ca si-a agresat concubina cu care locuia, apoi i-a distrus acesteia telefonul mobil.La data de 12 ianuarie 2023, in jurul orei 09,00, Politia Municipiului Aiud a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie din Aiud, cu privire la faptul ca sora sa a fost victima unei agresiuni.Din ... citeste toata stirea