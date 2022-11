Politistii din Alba Iulia, au emis un ordin de protectie provizoriu, si un dosar penal pentru violenta in familie, pentru un barbat in varsta de 54 de ani din municipiu.Barbatul este acuzat ca si-a agresat sotia pe fondul geloziei.La data de 27 noiembrie 2022, in jurul orei 17,30, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o familie din Alba Iulia are loc un scandal. ... citeste toata stirea