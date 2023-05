Politistii din Craciunelu de Jos, au emis un ordin de protectie provizoriu si au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, pe numele unui barbat din comuna.Barbatul este invinuit ca si-a agresat iubita, in urma unor discutii avute in contradictoriu si a consumului de bauturi alcoolice.La data de 22 mai 2023, politistii Postului de Politie Craciunelu de Jos au fost sesizati de catre o femeie de 42 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot. ... citeste toata stirea