Ordin de protectie si dosar penal pentru un barbat din Alba Iulia acuzat de violenta domestica, dupa o noapte marcata de alcool si agresiune

Ordin de protectie provizoriu si dosar penal, pentru violenta in familieLa data de 11 octombrie 2024, politistii de ordine publica din Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 28 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni.Din verificarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca, in noaptea de 11 octombrie 2024, in jurul orei 02.00, in timp ce se afla impreuna cu concubinul sau, ... citește toată știrea