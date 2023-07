Ordinul de protectie, limitat in prezent la victimele violentei domestice, urmeaza sa fie extins si va putea viza toate formele de violenta, indiferent de relatia care exista intre victima si agresor. Un proiect de lege in acest sens a fost aprobat joi, in sedinta de Guvern.Astfel, oamenii legii vor putea interveni nu doar in cazul violentelor fizice, ci si acolo unde sunt acte de hartuire online, apeluri telefonice multiple, urmarirea in mod repetat a unei femei sau supravegherea locuintei ... citeste toata stirea