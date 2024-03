Organistul Eduard Antal, fost concurent la Romanii au Talent, va sustine un concert de orga la Catedrala Catolica din Alba Iulia

Organistul Eduard Antal, fost concurent la Romanii au Talent, va sustine un concert la Alba Iulia. Concertul va avea loc, marti , 26 martie 2024, incepand cu ora 19.00, la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Mihail", din Cetatea Alba Carolina.Concertul, inclus in turneul national "Orgile Romaniei", ajuns in 2024 la cea de-a VI-a editie, il aduce la Alba Iulia pe organistul Eduard Antal, unul dintre numele cu rezonanta majora in lumea artistica din Europa.Repertoriul ales de el pentru ... citește toată știrea