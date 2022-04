Organizatorii Untold au anuntat o lista noua de artisti

Organizatorii festivalului Untold au anuntat noi artisti care vor urca pe scene in perioada 4-7 august 2022.Credit imagine : UntoldCea de-a saptea editie a festivalului va avea pe scene unii dintre cei mai mari DJ ai lumii. Hardwell revine la Untold, dupa ce a avut o perioada de pauza de patru ani, iar pentru anul 2022 a ales doar patru festivaluri din lume la care participa : Untold, Ultra Music, Tomorrowland si Creamfields. Din 2013 pana in 2018, Hardwell a fost mereu in turnee. In 2017 a ... citeste toata stirea