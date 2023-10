Orionide 2023: Ploaie de stele cazatoare in noaptea de 21 spre 22 octombrie: In noaptea de sambata spre duminica (21 spre 22 octombrie) va avea loc un fenomen astronomic inedit - Orionidele, o ploaie de stele cazatoare.Oamenii de stiinta spun ca Pamantul va trece printr-un nor de praf, care a facut candva parte din coada cometei Halley, iar cel putin 20 de stele cazatoare pot fi observate pe ora, pe timpul noptii.Orionidele sunt o ploaie de meteori care apar in mod regulat in timpul lunii ... citeste toata stirea