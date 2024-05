(P.E.) Obiective edilitare ambitioase pentru fiecare nevoie a comunei Mihalt. Angajamentul ferm al candidatului PNL, Flavius Breaz

Mai bine, mai eficient, mai departe! Obiective edilitare ambitioase, pentru fiecare nevoie a comunei Mihalt, angajamentul ferm al candidatului PNL, Flavius Breaz.Pentru un nou mandat in fruntea administratiei locale din comuna Mihalt, din partea Partidului National Liberal intra in cursa primarul in functie, Flavius Breaz.Daca in 2008 devenea cel mai tanar edil din tara, acum, in fata unui nou angajament de 4 ani, liberalul se inscrie in categoria primarilor cu experienta, una pe care o va ... citește toată știrea