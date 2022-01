Pacient de 105 ani, operat cu succes la Alba Iulia. Veteranul de razboi Gavrila Birlut suferise o fractura de sold

Un pacient in varsta de 105 ani, Gavrila Birlut, decanul de varsta al veteranilor de razboi, a fost operat cu succes la sectia de ortopedie-traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, dupa ce a suferit o fractura la nivelul soldului. Acesta este cel mai varstnic pacient operat in ultimii 30 de ani in cadrul sectiei de ortopedie-traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Alba Iulia. "Este un record absolut de varsta al unui pacient operat in cadrul sectiei noastre in ... citeste toata stirea