Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum de intelegere intre Ministerul Sanatatii, MAI, MAE si MApN, pe de o parte, si Ministerul Apararii din Belgia, pe de alta parte.Documentul priveste internarea si tratarea pacientilor romani cu arsuri grave in Spitalul militar "Regina Astrid" din Bruxelles.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a explicat ca prin acest act normativ se creeaza un cadru pentru a permite colaborarea celor doua parti in legatura cu internarea ... citeste toata stirea