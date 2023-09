Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF)* si Inspectoratul Scolar Judetean Alba au semnat pe 28 septembrie, la Alba Iulia, "Pactul pentru Educatie Antreprenoriala", dedicat dezvoltarii competentelor antreprenoriale in randul elevilor din invatamantul gimnazial si liceal din judetul Alba, prin abordari inovatoare in procesul de invatare si predare. Protocolul semnat astazi reprezinta un pas important la nivel judetean pentru implementarea parteneriatului semnat in 2019 intre ... citeste toata stirea