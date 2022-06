Pagube dupa furtuni. A crescut numarul despagubirilor achitate de asiguratori. Cat au platit

Numarul furtunilor puternice a crescut in ultimii ani, la fel si cel al pagubelor produse in urma acestor fenomene meteo. Asiguratorii spun ca, doar in ultimii trei ani, au achitat peste 34 milioane lei despagubiri, in urma producerii acestui risc, in baza asigurarilor facultative pentru locuinte.Din datele Uniunii Nationale a Asiguratorilor si Reasiguratorilor din Romania (UNSAR), care reprezinta 20 de companii ce detin o pondere de aproximativ 90% din piata locala de asigurari, se ... citeste toata stirea