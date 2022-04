Pana de curent in Alba Iulia, din cauza unor cabluri defecte. Ce zone sunt afectate

O pana de curent a avut loc vineri, 22 aprilie, in Alba Iulia si a afectat mai multe zone din oras.Potrivit unor cititori alba24.ro, in zona strazii Gladiolelor, sistarea alimentarii cu energie electrica s-a produs undeva in jurul orei 13.00. De asemenea probleme cu alimentarea de curent au fost sesizate si in zona stadionului municipal.Marius Ceteras, directorul SDEE Alba, a declarat pentru alba24.ro ca: "avem doua cabluri de 20kV defecte. Unul in zona Schit si altul in zona Stadionului. ... citeste toata stirea