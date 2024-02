Papa Francisc a numit noul Nuntiu Apostolic in Romania si Republica Moldova. Cine este Giampiero Gloder

Papa Francisc l-a numit pe Giampiero Gloder, arhiepiscop titular de Telde, Nuntiu Apostolic in Romania si Republica Moldova."Episcopii catolici din Romania saluta cu bucurie decizia Sfantului Parinte si il insotesc deja cu rugaciunea pe Noul Nuntiu pentru misiunea din tara noastra", transmite Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, intr-un comunicat de presa.Nuntiul precedent, Miguel Maury Buendia, si-a incheiat misiunea in Romania in data de 13 aprilie 2023, cand a fost numit Nuntiu ... citește toată știrea