Un parc fotovoltaic intins pe 127 de hectare va fi construit in zona municipiului Aiud. Primaria a anuntat incheierea depunerii ofertelor in cadrul licitatiei publice organizate de institutie.Autoritatile locale estimeaza venituri de aproximativ 200.000 de euro anual, dupa finalizarea proiectului, bani care vor fi folositi pentru asfaltarea unor drumuri.Primaria Municipiului Aiud concesioneaza trei loturi cu o suprafata totala de aproximativ 127 de hectare, in scopul realizarii unui parc ... citeste toata stirea