Documentatia de Plan Urbanistic Zonal pentru construirea parcarii supraetajate, cu 100 de locuri, a Spitalului Judetean de Urgente Alba Iulia, intra la aprobare in sedinta Consiliului Local din 27 aprilie.Aceasta va fi amenajata pe spatiul actual al parcarii de langa intrarea secundara in spital.Cladirea va avea patru niveluri: subsol, parter si doua etaje (regim maxim parter plus trei etaje).Terenul vizat, cu intrare de pe Bd. Transilvaniei, are 2349 mp.Cladirea va fi construita la o ... citeste toata stirea