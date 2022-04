Parintii NU le pot da mai mult de trei prenume copiilor. Lege cu modificari legislative de stare civila, promulgata de Iohannis

Parintii nu le pot da copiilor mai mult de trei prenume, fara a fi luat in considerare numele de familie. O lege promulgata zilele trecute de presedintele Klaus Iohannis, care modifica cadrul legislativ al actelor de stare civila permite de acum inainte acest lucru.Schimbarea este mentionata in Legea 105/2022, ce a fost publicata recent in Monitorul Oficial nr. 412 si a inceput sa se aplice de la inceputul acestei saptamani, potrivit avocatnet.ro.Actul normativ introduce in Legea 119/1996 ... citeste toata stirea