Patru ani de cercetari si judecata pentru 16 haine cu marci contrafacute. Ce decizie a luat instanta

Dupa aproape 4 ani de cercetari si judecata, magistratii Judecatoriei Alba Iulia au renuntat la aplicarea pedepsei in cazul a doua persoane fizice si a unei persoane juridice acuzate de punerea in circulatie a unor bunuri contrafacute. Dosarul este rezultatul unui control desfasurat in noiembrie 2018 la sediul unui magazin de pe B-dul Revolutiei 1989, din Alba Iulia, unde au fost descoperite16 de produse de imbracaminte contrafacute care purtau insemnele unor firme cunoscute (Prada, Adidas, ... citeste toata stirea