Patru ani si nici un vinovat de la moartea prin electrocutare a unui militar pe peronul garii din Alba Iulia. Stadiul anchetei

Se implinesc patru ani de la moartea prin electrocutare a militarului Alexandru Orosz, pe peronul garii din Alba Iulia, in urma unei banale manevre de descarcare a unui tanc.Data de 23 noiembrie marcheaza si data de la care pana in prezent justitia din Romania nu a fost in stare sa indice un vinovat. Nu numai ca nu a fost in stare sa traga pe cineva la raspundere, dar nimeni nu a fost trimis macar in judecata pentru moartea soldatului.Soldat care a supravietuit desertului din Afganistan, ... citeste toata stirea