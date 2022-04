Patru barbati din Alba, cercetati penal pentru braconaj. Au fost prinsi la pescuit pe raul Mures, in perioada de prohibitie

Patru barbati din comuna Bucerdea Granoasacare au pescuit ilegal pe raul Mures s-au ales cu dosare penale. Au fost depistati de politistii din Teius.Inspectoratul de Politie Judetean Alba reaminteste ca ne aflam in perioada de prohibitie la pescuit, care mai dureaza pana in 7 iunie, inclusiv.Potrivit IPJ Alba, marti, 26 aprilie, politistii din Teius au organizat o actiune pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal si au efectuat un control, pe malul raului Mures, in zona numita Gura ... citeste toata stirea