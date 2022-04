Patru biserici evanghelice din Alba si Sibiu, vechi de peste 600 de ani, vor fi restaurate

Patru biserici evanghelice din Alba si Sibiu, monumente de arhitectura inscrise in Lista Monumentelor Istorice, vor fi restaurate printr-un proiect al Institutului National al Patrimoniului. O licitatie care prevede elaborarea de studiile fundamentare si investigatii in vederea intocmirii proiectului de consolidare, restaurare si punere in valoare a fost publicata joi in SEAP si are o valoare estimata totala de 438.906 lei. Monumentele vizate sunt bisericile evanghelice din Vingard (Alba), ... citeste toata stirea