Sergiu Popovici, Raluca Dragan, Bianca Pasca si Sara Sirbu, absolventi ai Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, Promotia 2023, au fost admisi in aceasta vara la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregatire Medico-Militara Targu Mures.Drumul pana aici nu a fost usor. Pentru a-si atinge scopul au muncit in fiecare zi, iar pentru ceea ce urmeaza trebuie sa dea dovada in continuare de perseverenta si determinare pentru a fi bine pregatiti sa treaca peste provocarile acestei ... citeste toata stirea