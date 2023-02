Patru sticle cu cocktail Molotov, descoperite intr-un tomberon langa Catedrala Incoronarii din Alba Iulia

O plasa in care se aflau patru sticle, in genul celor de cocktail Molotov, au fost descoperite miercuri dimineata, intr-un tomberon de pe artera pietonala din vecinatatea Catedralei Incoronarii din Alba Iulia.Descoperirea a fost facuta de catre un angajat al firmei de salubritate, care a anuntat autoritatile.Inspectoratul Judetean de Politie Alba a emis un comunicat de presa, cu mai multe precizari despre acest caz."In aceasta dimineata, in jurul orei 10,00, Politia Municipiului Alba Iulia a ... citeste toata stirea