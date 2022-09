Pedeapsa primita de un barbat din Alba, dupa ce a intrat in depasire si a provocat un accident mortal. Ce au decis judecatorii

Un barbat din Alba a fost condamnat la aproape patru ani, dupa ce a provocat un accident mortal. O prima decizie a fost data in 18 august 2022, de magistratii Judecatoriei Blaj, dar familia persoanei decedate a facut apel la decizia judecatorilor.Este vorba despre un accident rutier petrecut pe raza localitatii Valea Lunga, in luna februarie a anului 2019. Atunci cinci persoane au fost ranite. In urma impactului, o femeie a suferit rani grave, a fost transportata la spital, unde a decedat. ... citeste toata stirea