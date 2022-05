Pedeapsa primita de un sofer care a provocat un accident soldat cu decesul copilului sau de 5 ani

Judecatoria Aiud a pronuntat prima hotarare intr-un dosar de ucidere din culpa trimis in judecata ca urmare a unui accident rutier mortal ce a avut loc in iunie 2020 pe DN1, pe raza localitatii Decea. Un sofer din Aiud, care avea la momentul respectiv 26 de ani s-a angajat in depasirea unui autoturism condus de un barbat de 42 de ani. La revenirea pe banda sa de mers a acrosat autoturismul din fata sa, dupa care a parasit carosabilul si a intrat in coliziune cu un stalp si cu zidul unui imobil. ... citeste toata stirea