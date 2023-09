Un tanar de 18 ani din Alba a fost condamnat recent pentru furt in scop de folosinta si conducere a unui autoturism fara permis de conducere. Este vorba despre o fapta comisa de acesta cand inca era minor.Mai exact a furat o masina a unei firme de curierat din Alba Iulia, a condus-o fara permis pana in Vintu de Jos unde a fost prins de politisti.Acesta a vrut in seara prinderii sa se ascunda de politisti si s-a ascuns sub un autoturism parcat.In data de 21 septembrie 2023, magistratii ... citeste toata stirea