PENSII 2022: cand trebuie sa platesti impozit in Romania daca obtii pensie in strainatate. Exemple de calcul

Veniturile din pensii de peste 2000 de lei lunar sunt impozitate in Romania. In aceasta categorie intra si cele obtinute din strainatate.Contribuabilii romani sau strainii care au dobandit rezidenta fiscala in Romania trebuie sa stie ca ar putea sa datoreze pentru acestea impozit in Romania.Sumele ce depasesc cuantumul de 2000 de lei sunt impozitate cu 10%.Vezi si Cu cat ar putea fi majorate pensiile in 2022. Calculele facute de Ministerul Muncii pe fondul scumpirilor si a crizei din ... citeste toata stirea