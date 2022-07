Pensii 2022: Explicatii legate de noua formula de calcul a pensiilor. Contradictii legate de perioada minima de contributivitate

Presedintele Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu, a oferit explicatii legate de noua lege a pensiilor, care va recalcula veniturile pensionarilor in baza principiului contributivitatii.Acesta a spus la RTV ca, in opinia sa, modul de calcul ar trebui simplificat, ramanand doar sa se inmulteasca valoarea punctului de pensie cu numarul anilor de contibutie"Noi trebuie sa bonificam omul care chiar a contribuit la bugetul de pensii. De aceea, pensiile aflate in plata vor creste. Nu va scadea ... citeste toata stirea