Pensii 2022: Legea ar putea fi modificata. Se schimba cotizarea minima pentru pensionare. Modificarile propuse

Noua lege a pensiilor ar putea fi adoptata de Parlament in perioada urmatoare si sa vina cu mai multe modificari. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, se schimba cotizarea minima pentru pensionare.In plus, ministrul Muncii a anuntat luni timp ca nu crede ca perioada minima de contributivitate va scadea la 10 ani.O serie de modificari urmeaza sa fie facute dupa ce legea va ajunge in Parlament.Vezi: PENSII 2022: Pensionare cu 2 ani mai devreme, fara penalizare. Noi localitati in LISTA. ... citeste toata stirea